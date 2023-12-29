إمام مسجد علي بن الحسين: الرسول أطلق لقب «زين العابدين» على سيدنا علي (فيديو)

كشف الشيخ أحمد البهي، إمام مسجد سيدنا علي بن الحسين زين العابدين، سبب تسمية سيدنا علي بلقب «زين العابدين»، قائلا إن البعض يشيرون إلى أنه كان مميزاً بعبادته وسط الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه هذا اللقب، إلا أنه لقب أيضا بالكثير من الألقاب منها «سيد الساجدين».

الرسول أطلق عليه لقب «زين العابدين»

وأضاف «البهي»، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أن الشيخ الحضرمي الشافعي، وهو من شيوخ القرون الوسطى الإسلامية، له كتاب يدعى «الكلام عن مناقب أهل البيت»، وتحدث عن الحديث وذكر فيه بإسناده لسيدنا جابر بن عبدالله الصحابي الجليل، حيث كان يخاطبه الرسول ويقول له: «إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من قبل العرش على سيد العباد أو زين العابدين فيقوم ولد هذا، وأشار إلى سيدنا الإمام الحسين».

ولفت إلى أن سيدنا علي زين العابدين حضر موقعة كربلاء، وهو في الـ 23 عاما من عمره، وهو الوحيد الذي نجا من أبناء سيدنا الحسين في هذا اليوم العصيب، والسبب في إنقاذه السيدة زينب.