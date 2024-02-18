المستشار تركي آل الشيخ يصل دار الأوبرا استعدادا لأولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»

وصل منذ قليل، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى دار الأوبرا المصرية، لحضور أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية».

وتنقل أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية على شاشة قناة الحياة، وقناة dmc»، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري.

حفلات «الليالي السعودية المصرية» تأتي بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى، يتابعها الجمهور على الهواء مباشرة، عبر قناتي dmc والحياة.