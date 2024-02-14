هشام طلعت وصلاح دياب وأيمن الجميل ومجموعة من رجال الأعمال بمصر يلتقون المستشار تركي آل الشيخ

عقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، العديد من اللقاءات والاجتماعات الموسعة في القاهرة، على هامش زيارته الرسمية لمصر، المقرر استمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل.

بدأ «آل شيخ» زيارته في مصر، باجتماع مع نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، لبحث سبل التعاون على المستوى الفني والثقافي خلال الفترة المقبلة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته على "فيسبوك"، فيديو عن لقائه بمجموعة من أبرز رجال الأعمال في مصر، وعلق على الفيديو: "في عشاء مهم مع كبار رجال الأعمال في مصر الشقيقة.. سعدت برؤيتهم».