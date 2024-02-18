بفائدة وبدون.. تعرف على مشروع البنك المركزي للقروض الرقمية

يتيح البنك المركزي المصري مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمية، وتسدد على فترة تتراوح بين تسعة و 12 شهرا بفائدة أو بدون فائدة.

المشروع اعتمد على ادخار مبلغ مالي بشكل دوري

ويعتمد المشروع على ادخار مبلغ مالي بصفة دورية يتم تحويله عن طريق تطبيق إلكتروني «تحويشة» إلى الحساب البنكي المشترك للمجموعة.

ويتم فتح الحساب بناءً على اللائحة المنظمة لعمل المجموعة والموقع عليها من كل الأعضاء، وإدارته يكون من قبل 3 أعضاء مفوضين من المجموعة للتعامل على الحساب، ويتم استخدام تلك الأموال في إقراض أعضاء المجموعة، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على تمويل هذا المشروع بالإضافة إلى توقيع عقد مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذه.

ويستهدف هذا المشروع، بحسب البنك المركزي دمج 100 ألف سيدة بالنظام المالي الرسمي في 9 محافظات باستخدام بطاقة «ميزة» الوطنية الإلكترونية في تلك العمليات، في إطار دعم المركزي المصري للشمول المالي، ومحاولته استهداف الفئات المجتمعية المستبعدة مثل المرأة والفلاحين وذوي الهمم، من أجل إتاحة المنتجات والخدمات المصرفية لهم، وشرح مفاهيم ومبادئ الشمول المالي والادخار.