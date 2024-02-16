«س وج».. كل ما تريد معرفته عن قرارات البنك المركزي بشأن استخدام الفيزا خارج مصر

يتخذ البنك المركزي، العديد من القرارات بشأن استخدام بطاقات الدفع «الفيزا»، أثناء السفر خارج مصر، بهدف تذليل أي معوقات أو صعوبات من الممكن أن تواجه المواطنين أثناء سفرهم، إلى جانب تيسيير استعمال البطاقات الائتمانية لتغطية احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم خارج مصر.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية كل ما يريد المواطنين معرفته حول قرارات «المركزي» بشأن استخدام الفيزا أثناء السفر، في نظام السؤال والجواب.

قرارات البنك المركزي بشأن استخدام الفيزا خارج مصر

ووفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت عن البنك المركزي المصري خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، جاءت القرارات كالتالي:

ماذا عن حدود الاستخدام للبطاقة الائتمانية خارج مصر؟

تم فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لكافة العملاء، دون الاحتياج لتقديم مستندات، ولكن يتم الاكتفاء بالاتصال بخدمة عملاء البنك الذي أصدر له البطاقة أو زيارة أحد فروعه.

هل يُقدم المسافر ما يُثبت تواجده خارج مصر؟

نعم.. حيث يلتزم عميل البنك أثناء فترة الـ 90 يوما من بداية فتح تلك الحدود، أن يتقدم إلى البنك الذي أصدر له البطاقة بما يُثبت تواجده خارج مصر على مدار تلك الفترة، وتتمثل في أختام المغادرة والوصول على جواز سفره.

وماذا إذا تجاوز فترة الـ90 يومًا خارج مصر؟

عليه إرسال كل ما يُثبت استمرار تواجده بالخارج بعد انتهاء الـ 90 يوماً.

ما هي الإجراءات المتخذة ضد مخالفي التعليمات؟

في حال عدم التزام العميل بما تقدم، سيقوم البنك المُصدر للبطاقة على الفور بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من أجل وضع العميل في القائمة السلبية، كما أنه سوف يتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يُحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم، كما أنهم لن يتمكنوا من الاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية في المستقبل، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية من أجل اتخاذ اللازم.