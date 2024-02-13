قرار هام من البنك المركزي بشأن البنوك العاملة في مصر

أصدرت الجريدة الرسمية اليوم، في عددها الـ36، تفاصيل موافقة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 16-1-2024 بشأن تعديل المادتين «1 و8» من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر.

ونرصد في السطور التالية المادتين بعد التعديل بحسب الجريدة الرسمية اليوم.

المادة «1» بعد التعديل

تأسس في جمهورية مصر العربية اتحاد للبنوك باسم «اتحاد بنوك مصر»، تكون له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي والخاضعة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكون مركزه الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعًا أو مكاتب في محافظات جمهورية مصر العربية، وتعتبر الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد ويحدد مجلس الإدارة في قرارات إنشائها اختصاصات كل منها وذلك في إطار أغراض الاتحاد.

المادة «8» بعد التعديل

تحددت قيمة الاشتراك السنوي للبنوك أعضاء الاتحاد بمبلغ 700 ألف جنيه وتؤدى بالكامل قبل 31 يناير من كل عام.