طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة أو زيت.. هتوفري نص تمنها وبنفس الطعم

مع اقتراب شهر رمضان، تهتم ربات البيوت بمعرفة طرق تحضير الحلويات بمقادير موفرة بدون استهلاك للمكونات المهمة في كل مطبخ، وهي الزيت والسمن، وفيما يلي طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة أو زيت، التي عرضها موقع «cleobuttera» العالمي المتخصص في تقديم وصفات موفرة بأقل التكاليف، وتعتبر الطريقة السابقة هي طريقة عمل البسبوسة المثالية والأفضل للصحة، بالمقادير التالية.

طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة أو زيت

1/2 كيلوجرام سميد ناعم

كوب سكر أبيض

100 جرام جوز هند مبشور ناعم

250 جرام لبن زبادي

كوب حليب سائل

ملعقة كبيرة فانيليا بودرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

3 أكواب سكر أبيض

كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

لدهن صينية الخبز:

ملعقتان كبيرتان طحينية

لوز حب أو أنصاف

خطوات طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة أو زيت

لتحضير البسبوسة بدون سمنة أو زيت، ذوبي السكر في الماء ثم ضعيه على نار متوسطة واتركيه يغلي 7 دقائق ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه ثلاث دقائق أخرى ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد.

في الخطوة الثانية قومي بخلط السكر، السميد، الملح، البيكنج بودر، الفانيليا وجوز الهند معا حتى تتجانس المكونات الجافة وهذه الخطوات يتفق عليها الشيفات مثل فاطمة أبو حاتي.

الخطوات التالية لطريقة عمل البسبوسة بدون سمن أو زيت

ثم في الخطوة التالية لطريقة عمل البسبوسة بدون سمنة أو زيت أضيفي الحليب واللبن الزبادي للمكونات الجافة واخلطي كل المكونات جيدا معا حتى تتجانس.

بعد ذلك قومي بخلط الخليط في صينية الخبز المدهونة بالطحينية وسوي السطح بالاسباتولا.

في الخطوة التالية قومي بوضع الصينية في الثلاجة مدة نصف ساعة حتى يتشرب السميد السوائل.

ثم قطعي الصينية إلى مربعات بسكين ووزعي اللوز على المربعات.

بعد ذلك في الخطوة السابعة ادخل صينية البسبوسة بدون سمن أو زيت الفرن على الرف الأوسط ودرجة حرارة 180 مئوية والنار من أعلى وأسفل لمدة 45 دقيقة حتى تتحمر البسبوسة وتنضج.

الخطوة 8 اخرجيها من الفرن وتسقى بالقطر البارد فورا ثم تترك لتتشرب القطر نصف ساعة قبل التقديم.