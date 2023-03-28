شعبة الحلويات: رمضان ينعش مبيعات الحلويات الشرقية.. البسبوسة بـ52 جنيها

تشهد محلات الحلويات الشرقية الفترة الحالية، إقبالا من جانب المواطنين على الشراء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف الأسعار من محل إلى آخر، وتعتبر الكنافة والبسبوسة والقطايف الأكثر مبيعا.

إقبال المواطنين على محلات الحلويات الشرقية

وقال أحمد يوسف صاحب محل الحلويات الشرقية في منطقة السادس من أكتوبر في تصريح، لـ«الوطن»، إنّ محلات الحلوى الفترة الحالية منذ بداية شهر رمضان المبارك تشهد إقبالًا من جانب المواطنين على الشراء حيث من المتعارف عليه أن شهر رمضان يكثر فيه شراء وتناول الحلويات الشرقية.

وأضاف يوسف أنّ الإقبال على شراء الحلويات الشرقية مستمر طوال العام ولكنه يزداد خلال شهر رمضان وتختلف الأسعار من محل إلى الآخر، وبحسب الكمية التي يريد المواطن شراءها وتعد الكنافة والبسبوسة والقطايف وطبق الحلويات الشرقية مشكل الأكثر مبيعا.

أسعار الحلويات الشرقية في رمضان 2023

وفي السياق ذاته قال إبراهيم عبد الحافظ عضو شعبة الحلويات، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الحلويات الشرقية التي تقوم المحلات بطرحها تختلف من عام إلى آخر وتختلف الأسعار أيضا من محل إلى آخر ونسبة الإقبال على الشراء ترتفع دائما خلال شهر رمضان، وقد يزداد الإقبال الأكثر كل عام على أصناف الحلوى الجديدة.

وأوضح عبدالحافظ، أنّ سعر كيلو البسبوسة السادة يبلغ 52 جنيها والبسبوسة البندق 85 جنيها، بينما يسجل كيلو الكنافة بالكريمة 80 جنيهًا، والكنافة بالمكسرات 110 جنيهات، والكنافة بالمانجو 260 جنيها، وكيلو الكنافة بالنوتيلا 300 جنيه، كما يبلغ سعر كيلو طبق شرقي 95 جنيها، وكيلو قطايف مكسرات 100 جنيه، وكيلو صوابع زينب 53 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو جلاش كريمة 155 جنيهًا، وكيلو الزلابية بـ80 جنيها.