رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«إيجبس ­­­­2024».. مصر الرائد الإقليمي للطاقة والذهب الأسود

انطلاق النسخة السابعة من المعرض بحضور دولي واسع

كتب:

مارينا رؤوف
09:09 م | الأحد 18 فبراير 2024
«إيجبس ­­­­2024»

«إيجبس ­­­­2024»

تنطلق غدا فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر «إيجبس 2024»، تحت عنوان «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تأتى هذه النسخة من المؤتمر استكمالاً للنجاحات التى حقّقتها الدولة المصرية فى قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وفي ظل اتجاه مصر لتحويل المعرض من مؤتمر للبترول إلى الطاقة بشكل أعمّ وأشمل، مما أسهم فى زيادة المشاركات الدولية واجتذاب الشركات التى تهتم بشكل كبير بأمور الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات، إذ وصل عددها إلى نحو 40 شركة محلية وعالمية.

ويقام المؤتمر كل عام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بأهمية دور الطاقة فى مصر، ويؤكد قدرة الدولة ومكانتها كمركز إقليمى للطاقة، فخلال الفترة الماضية شهد قطاعا البترول والغاز اهتماماً كبيراً من جانب الدولة، باعتبارهما من أهم القطاعات الوطنية التى تحقّق عائداً كبيراً لإيرادات الخزانة العامة، ما جعل القيادة السياسية تتّجه للتركيز على هذه القطاعات، وتحديثها وتنميتها ووضع استراتيجيات خاصة بها منذ عام 2014.

واحتلت الطاقة المتجدّدة، أهمية كبرى فى خطط الدولة خلال الفترة الماضية، باعتبارها وقود وطاقة المستقبل، خاصة فى ظل اتجاه عالمى لخفض الانبعاثات الكربونية والضارة، لذلك كان من الضرورى التأكيد على تبنى الدولة المصرية الاتجاه العالمى نفسه.

اقرأ المزيد:

انطلاق فعاليات مؤتمر «إيجبس 2024» غدا بحضور 35 ألف مشارك من 120 دولة

وزارة البترول تطلق أول ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ خلال النسخة السابعة من «إيجبس» 2024

معرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024» ينطلق تحت شعار «تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات»

«البيئة»: شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث أهم آليات خفض الانبعاثات الصناعية

البورصة تدشن سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.