«إيجبس ­­­­2024».. مصر الرائد الإقليمي للطاقة والذهب الأسود

تنطلق غدا فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر «إيجبس 2024»، تحت عنوان «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تأتى هذه النسخة من المؤتمر استكمالاً للنجاحات التى حقّقتها الدولة المصرية فى قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وفي ظل اتجاه مصر لتحويل المعرض من مؤتمر للبترول إلى الطاقة بشكل أعمّ وأشمل، مما أسهم فى زيادة المشاركات الدولية واجتذاب الشركات التى تهتم بشكل كبير بأمور الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات، إذ وصل عددها إلى نحو 40 شركة محلية وعالمية.

ويقام المؤتمر كل عام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بأهمية دور الطاقة فى مصر، ويؤكد قدرة الدولة ومكانتها كمركز إقليمى للطاقة، فخلال الفترة الماضية شهد قطاعا البترول والغاز اهتماماً كبيراً من جانب الدولة، باعتبارهما من أهم القطاعات الوطنية التى تحقّق عائداً كبيراً لإيرادات الخزانة العامة، ما جعل القيادة السياسية تتّجه للتركيز على هذه القطاعات، وتحديثها وتنميتها ووضع استراتيجيات خاصة بها منذ عام 2014.

واحتلت الطاقة المتجدّدة، أهمية كبرى فى خطط الدولة خلال الفترة الماضية، باعتبارها وقود وطاقة المستقبل، خاصة فى ظل اتجاه عالمى لخفض الانبعاثات الكربونية والضارة، لذلك كان من الضرورى التأكيد على تبنى الدولة المصرية الاتجاه العالمى نفسه.