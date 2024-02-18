انطلاق فعاليات مؤتمر «إيجبس 2024» غدا بحضور 35 ألف مشارك من 120 دولة

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024»، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19-21 فبراير تحت شعار «تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات».

ويشارك في «إيجبس 2024» هذا العام نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة، ونحو 2200 من الوفود، وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، وتشهد فعالياته إقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 300 متحدثٍ.

ويضم المعرض المُقام على 39 ألف متر مربع أجنحة لـ12 دولة تضم الصين، وقبرص، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، ورومانيا التي تشارك لأول مرة، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على 450 شركة عارضة من مختلف الدول.

دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ رعاية الرئيس السيسي وافتتاحه سنويًا للمؤتمر رسالة إيجابية للاستثمار العالمي، تؤكد دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر ينطلق هذا العام في ثوبٍ جديدٍ ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصةٍ شاملةٍ للطاقة تُناقش وتستعرض كل التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة

وأضاف الملا، أنّ المؤتمر يهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة؛ للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

وأوضح أنّ المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضورًا دوليًا كبيرًا وفاعلًا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عددٍ كبيرٍ من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.

ويشهد أول أيام إيجيبس 2024 وعلى مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي، بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز. ويشهد «إيجبس 2024» إقامة مؤتمر الاستدامة في الطاقة في ثاني أيام الحدث بمشاركة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويضم العديد من رواد الصناعة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الطاقة المستدامة والخضراء والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الوقود التقليدي.

الحوار الإفريقي للطاقة

ويستضيف المؤتمر فعالية الحوار الإفريقي للطاقة التي تضم أبرز الجهات المعنية بالقطاع في إفريقيا لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا، فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، إضافة إلى كيف يمكن لإفريقيا استغلال مواردها الغنية في قطاع الطاقة؛ لدفع القارة نحو مستقبل طاقة أكثر ازدهارًا واستدامة.