لماذا نحصل على إجابات خاطئة عند البحث على جوجل؟.. احذر عمليات النصب

هل لاحظت مؤخرًا أن بعض عمليات بحثك على «جوجل» قد منحتك إجابات خاطئة على عكس العادة والمتوقع، بينما تعاني لتجد الإجابة التي تنتظرها؟ هناك سبب لذلك.

يستخدم مرسلو البريد العشوائي أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، وترتب خوارزميات جوجل بعض تلك الصفحات التي أنشأها الروبوت قبل المعلومات التي تحتاجها بالفعل، بحسب «The Wall Street Journal».

التقرير أكد أن ذلك يضيف طبقة جديدة إلى الحيل التي تفسد عمليات البحث، بما في ذلك الإعلانات المستهدفة المضللة ومواقع الويب منخفضة الجودة المصممة للظهور أعلى صفحة النتائج.

تحذير من عمليات النصب عن طريق بحث جوجل

وأضاف: «في أسوأ الأحوال، يمكن أن يقودك ذلك إلى عمليات احتيال تهدف إلى الحصول على رقم بطاقتك الائتمانية وغيرها من المعلومات الشخصية».

ظهر اسم مورجان ميتشل، والذي عرف نفسه بأنه مدير المحتوى في شركة Adobe، ليقوم بكتابة 150 مقالة، جميعها مكتوبة بتنسيق أسئلة وأجوبة سهلة البحث، كما تتضمَّن الكثير من هذه المقالات أرقام هواتف خدمة العملاء، والحل الأمثل للمشكلات الأكثر تعقيدًا، وللمستخدمين الأقل ذكاءً في مجال التكنولوجيا.

لماذا نحصل على إجابات خاطئة عند البحث على جوجل؟

المشكلة هي أن ميتشل غير موجود على أرض الواقع، كما أن رقم الهاتف الموجود في المقالة لا ينتمي إلى Google أو Adobe، من المحتمل أن يكون ميتشل مجرد نسج من خيال الذكاء الاصطناعي، والرقم هو وسيلة لخداع المستخدمين، بحسب التقرير.

ورغم أن استخدام جوجل كل يوم، كونه يمثل أكثر من 91% من عمليات البحث على مستوى العالم، فإنه يعد أكثر موثوقية من البدائل، ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الحيل هناك، بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتسبب في حالة من الفوضى، بحسب التقرير.