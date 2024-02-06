لقاء ابنة عزت العلايلي مع «الستات مايعرفوش يكدبوا» يتصدر تريند جوجل

تصدرت حلقة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع هابي عزت العلايلي، ابنة الفنان الراحل عزت العلايلي، مؤشرات محرك البحث الشهير جوجل، إذ كشفت ابنة الفنان الراحل في أول ظهور إعلامي لها في القنوات الفضائية عن تفاصيل خاصة وأسرار حصرية عن الفنان الراحل وزوجته سناء الحديدي.

زواج عزت العلايلي

وقالت هابي عزت العلايلي، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، إن والدتها خريجة مدارس راهبات، وتزوجت بعد تخرجها في المدرسة، فهي من بيئة مختلفة عن والدها، مردفة: «هي رقيقة وكلمة فرنساوي وكلمة عربي».

وأضافت: «هي كانت بتعشقه، كانت بتشتغل عزت العلايلي، بتروح معاه للدكتور عشان توصف له هو بيحس بإيه، وبابا وماما كان عندهم طريقة في الاختلاف مكانوش يبينوا لنا خالص».

وتابعت: «والدي كان شايف إن الحاجة اللي تخافي حد يعرفها ما تعمليهاش، وماما كانت في شخصيتها الحزم».