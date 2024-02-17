خبير: طفرة جديدة في الذكاء الاصطناعي تتيح الحديث مع شخصيات افتراضية

قال الدكتور محمد خليف استشاري التحول الرقمي، إنه مع تطور الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى مثل إنتاج الصور والفيديوهات رأينا ما يعرف بـ«فيديوهات Deep Fake»، ويتم خلالها عمل فيديوهات لأشخاص يتحدثون بكلام لم يقولونه في الأساس، وهو تحليل لنسخة من هذه الشخصية، واستخدام العوامل الخاصة بها في إنتاج شخصيات افتراضية، وتستخدم في أغلب الأحيان لأشخاص متوفين.

تحليل الشخصيات

وأوضح استشاري التحول الرقمي في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، على شاشة قناة «TeN»، أن هناك تطوير لهذه لتقنية بإضافة فيديوهات لبعض الأشخاص لتحليلها والذكاء الاصطناعي ينتج فيديوهات تحاكي هذه الشخصية بمحتوى أكثر دقة، ويمكن أن ترد وتتفاعل تلك الشخصيات في الوقت نفسه، وهو ما قد يستخدم في التحدث لأشخاص متوفين للتحدث إليهم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي

وشرح استشاري التحول الرقمي أن هناك جزءًا من حقوق الإنسان في هذه الحالة لأننا لا نعرف إذا كان الشخص موافق على استخدامه في تلك الفيديوهات أم لا، لكن بشكل عام هذه التكنولوجيا لم تعد صعبة، وتأثيراتها المستقبلية قد تكون سلبية أو إيجابية، كما أنها تحتاج إلى دراسة من النواحي القانونية أيضا.