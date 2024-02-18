بحضور الرئيس السيسى.. «القاهرة» تستضيف 35 ألف مشارك من 120 دولة لبحث «تحفيز الطاقة.. وتأمين الإمدادات.. وخفض الانبعاثات»

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة «إيجبس 2024»، ويُقام هذا العام فى الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات».

«الملا»: رعاية الرئيس وافتتاحه للمؤتمر مبعث فخر ورسالة إيجابية إلى المستثمرين عن دعم الدولة لقطاع الطاقة

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن رعاية الرئيس وافتتاحه سنوياً للمؤتمر، مبعث فخر ورسالة إيجابية للاستثمار العالمى عن دعم الدولة للاستثمارات فى قطاع الطاقة المصرى، مشيراً إلى أن المؤتمر ينطلق هذا العام فى ثوب جديد، ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض جميع التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقى وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

وأوضح الوزير أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة، للحفاظ على النمو الاقتصادى، وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقّق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية، بالتوازى مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجدّدة، خاصة الهيدروجين.

وأشار «الملا» إلى أن المؤتمر يشهد فى نسخته الجديدة حضوراً دولياً كبيراً وفاعلاً من قطاع الطاقة العالمى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة، كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.

ويشهد «إيجبس 2024» إقامة مؤتمر الاستدامة فى الطاقة فى ثانى أيام الحدث بمشاركة المهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ويضم الكثير من رواد الصناعة لاستكشاف أحدث التطورات فى مجال الطاقة المستدامة والخضراء والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الوقود التقليدى. وحسب وزارة البترول، فإنه ولأول مرة ينظّم المؤتمر فعالية ملتقى تحدى تكنولوجيا المناخ، ليكون منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض حلولها التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية أمام لجنة تحكيم متميزة من قادة الطاقة والمسئولين وخبراء الصناعة.

ويستضيف المؤتمر فعالية الحوار الأفريقى للطاقة، التى تضم أبرز الجهات المعنية بالقطاع فى أفريقيا لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً فى ما يتعلق بالسياسات والتشريعات وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعى، إضافة إلى كيف يمكن لأفريقيا استغلال مواردها الغنية فى قطاع الطاقة لدفع القارة نحو مستقبل طاقة أكثر ازدهاراً واستدامة.

ويستمر المعرض هذا العام فى تبنى موضوعات المساواة فى قطاع الطاقة، والتمويل والاستثمار، كما ينظم مؤتمره التقنى السنوى ويستهدف التقاء خبرات الكوادر الفنية للصناعة من مختلف الدول، علاوة على تنظيم برنامج لشباب المهنيين فى صناعة الطاقة. ويخصّص المؤتمر جوائزه السنوية لأفضل المبادرات فى مجال الاستدامة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى جوائز المساواة فى قطاع الطاقة لأفضل العناصر المؤثرة فى دعم هذا المجال.

أكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز والتكنولوجيا تشارك فى الفعاليات

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر والمعرض، هذا العام، نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة، ونحو 2200 أعضاء وفود، وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة.

80 جلسة نقاشية لـ300 متحدث.. والمعرض يضم أجنحة لـ12 دولة منها الصين وأمريكا والإمارات وبريطانيا والهند

وتشهد الفعاليات إقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 300 متحدث، كما يضم المعرض المصاحب المقام على مساحة 39 ألف متر مربع أجنحة لـ12 دولة تضم «الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا التى تشارك لأول مرة، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية»، علاوة على ٤٥٠ شركة عارضة من مختلف الدول.

وحسب بيان وزارة البترول، يشهد أول أيام «إيجبس 2024» انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجى بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

ويشارك فى المؤتمر الاستراتيجى كمتحدثين رئيسيين المهندس طارق الملا وزير البترول، والمهندس حيان عبدالغنى، نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقى، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة القبرصى، وبيدرو رافايل تيتشيا وزير النفط بجمهورية فنزويلا، ورومين راديف وزير الطاقة بجمهورية بلغاريا، وأنطونيو أوبورو أوندو، ووزير المعادن والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، والدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبنانى، وفرنسيسكو دا كوستا مونتيرو، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وألكسندرا سودوكو، نائبة وزير البيئة والطاقة اليونانى، وهون جوديث كابينجا، نائبة وزير الطاقة التنزانى، والدكتورة أمانى أبوزيد مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقى، وديتى يول يورجنسن، مدير إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، وهيثم الغيص، أمين عام منظمة «أوبك»، والمهندس جمال عيسى اللوغانى، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول «أوابك»، وأسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط.

كما يشارك فى المؤتمر الدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لرابطة منتجى النفط الأفارقة «أبو»، والسفير ناصر كامل أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتورة هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط، كما يشارك أكثر من ٤٠ رئيساً تنفيذياً ومسئولاً قيادياً من الشركات العالمية والمحلية للطاقة والبترول والغاز.