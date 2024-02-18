خبراء: وثائق حرب أكتوبر رسالة طمأنة للداخل وردع لمن تسول له نفسه المساس بالأمن القومي

أكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، أن إفصاح القوات المسلحة المصرية لأول مرة عن الوثائق السرية لحرب أكتوبر المجيدة، رسالة واضحة للداخل المصري، ولعدد من الأطراف الإقليمية، حيث تؤكد الوثائق مدى احترافية وكفاءة وقدرة أجهزة الدولة المعنية، للتعامل مع أي تحديات وتهديدات قد تستهدف الأمن القومي المصري، فضلاً عن كونها بمثابة «رسالة ردع» لمن قد تسول له نفسه المساس بالدولة المصرية.

وثائق حرب أكتوبر

أشاد اللواء دكتور محمد الغباري، مستشار الأكاديمية العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجية، بالتوقيت الذي اختارته القيادة العامة للقوات المسلحة للإعلان عن تلك الوثائق، في ضوء التهديدات المتزايدة في المنطقة، نظرًا لأنها بما تحتويه من تحديد أدق الخطوات والتفاصيل للتعامل مع استرداد الأراضي المصرية المحتلة آنذاك، وتأمين الدولة المصرية من أية مخاطر ثانوية قد تنشئ، هي بمثابة «رسالة طمأنة» لكل مصري ومصرية، وبمثابة «ردع معنوي» لمن قد تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي.

وأكد «الغباري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الوثائق التي تم الإفصاح عنها، تؤكد للعالم أجمع أن الدولة المصرية لا تبدأ بالعدوان، ولكن إذا فرض عليها القتال؛ فإن أبناؤها مقاتلين أشداء لحماية كل مصري ومصرية، وهو ما يظهر فيما ذكره المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية الباسلة إبان حرب أكتوبر، بأن مصر نفذت حرب الاستنزاف لتحريك جمود الموقف السياسي لاسترداد الأراضي المحتلة، لكن الوضع شهد حالة «لا سلم ولا حرب»، ما استدعى تنفيذ عملية هجومية لتحريك جمود الموقف السياسي، وهو ما تمت دراسته على أعلى مستويات الكفاءة الممكنة، وصولاً لتحقيق النصر.

جيل أكتوبر

وشدد على أن أبناء القوات المسلحة المصرية الباسلة حاليًا هم امتداد طبيعي لـ«جيل أكتوبر»، وقادرين على تأمين حدود الدولة المصرية، والأمن القومي المصري ضد أي تهديد قد يستهدف الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

من جهته، أشاد اللواء محمد الغباشي، أمين عام مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، بالإفصاح عن تلك الوثائق في هذا التوقيت الذي تواجه مصر فيه تهديدات متنامية على اتجاهاتها الاستراتيجية المختلفة؛ حيث تؤكد الوثائق للقاصي والداني أن مصر تمتلك مؤسسة عسكرية عريقة، وبأعلى درجات الكفاءة القتالية، فضلاً عن وجود عقول وكفاءات تخطيطية وتدريبية على أعلى مستوى، ليكون الجيش المصري قادر على الوفاء بمهامه المقدسة بحماية الأمن القومي المصري، وردع من تسول له نفسه المساس بأمننا القومي.

تأمين الدولة

وأضاف أمين عام مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، لـ«الوطن»، أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الدفاع لتأمين الدولة على مختلف الاتجاهات هي إجراءات ممتازة، وتنفذ باحترافية شديدة، وذلك في وقت عصيب؛ فلأول مرة تجد دولة مهددة من كل الاتجاهات الاستراتيجية، مثل ليبيا، والتي نؤمن حدود بطول قرابة 1200 كيلو متر معها.

وأوضح أن هناك انقسامات وحالة عدم استقرار وحرب دائرة في السودان حاليًا، فضلاً عن حالة توتر وتواجد لقوات أجنبية في البحر الأحمر، فضلاً عن التهديدات في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

وشدد اللواء محمد الغباشي، على أن المواطن المصري والخبراء العسكريين والاستراتيجيين كلهم ثقة في القيادة السياسية للدولة، وفي القوات المسلحة المصرية، والذين يقومون بجهد عظيم أمام دولة تواجه تحديات وتهديدات على اتجاهاتها الاستراتيجية المختلفة، وتعمل على تأمين ثرواتها في البحرين الأبيض والمتوسط.