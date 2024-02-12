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«شوشة»: أبناء سيناء أدوا دورا بطوليا أثناء حرب أكتوبر المجيدة

كتب:

حسين إبراهيم
09:27 م | الإثنين 12 فبراير 2024
لقاء مجاهدي سيناء

لقاء مجاهدي سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور الكبير الذي أداه أبناء سيناء خلال حرب أكتوبر المجيدة، من خلال دعم القوات المسلحة في تحقيق النصر الكبير، إذ كانوا مثل الأقمار الصناعية من حيث نقل كل ما يدور في سيناء للقيادة المصرية.

وقدم المحافظ خلال زيارته إلى جمعية مجاهدي سيناء بالعريش، وكان في استقباله الشيخ عبد الله جهامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضائها، التحية إلى مجاهدي سيناء، مؤكدًا دورهم البطولي من أجل تحرير سيناء.

حياة المجاهدين عامرة بالقصص البطولية

وأشار المحافظ إلى أنّ حياة مجاهدي سيناء، عامرة بقصص الكفاح والنضال من أجل تحرير تلك البقعة الغالية من أرض مصر، إذ أدوا أعمالا بطولية خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء

جمعية مجاهدي سيناء

 بدوره وجه الشيخ عبد الله جهامة، رئيس مجلس إدارة جمعية مجاهدي سيناء، الشكر للقيادة السياسية ولمحافظ شمال سيناء على الدعم الكبير للمجاهدين، مؤكدًا أنّ الجمعية تأسست عام 1987 وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وهي جمعية خدمية لأعضائها من المجاهدين فقط، وعددهم 757 شخصا من محافظات «شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والبحر الأحمر والقاهرة»، من الحاصلين علي نوط الامتياز من الطبقة الأولي من الرئيس الراحل أنور السادات.

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