رئيس «مياه المنيا» يتسلم درع التميز في مجال تكنولوجيا المعلومات

تسلّم المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، درع التميز في مجال تكنولوجيا المعلومات، خلال حضوره أعمال الملتقي التكنولوجي الثالث لإدارات تكنولوجيا المعلومات.

توجه رئيس شركة المياه، خلال تسلّمه درع التميز بالشكر للقائمين على الملتقى والحضور، متمنيًا دوام التواصل والتوفيق للشركة القابضة، والشركات التابعة في كافة المجالات

عقد ورشة عمل حول أمن المعلومات

وفي سياق متصل، جرى عقد ورشة عمل «حول أمن المعلومات وحماية البيانات من الاختراقات».

وأشار «جبر» إلى مناقشة وعرض أحدث ما جرى التوصل إليه في مجال تكنولوجيا المعلومات والحماية من الاختراقات، لافتا إلى أنّ تبادل الخبرات بين الشركات المتخصصة والشركات التابعة، سيؤدي إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المقدمة في هذا المجال.