جامعة المنيا تفوز بجائزة دولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

حقق قسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة المنيا إنجازًا تاريخيًا بحصوله على جائزة دولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لعام 2024، وهي أكبر جائزة عالمية في مجال الزراعة والابتكار في النخيل.

وبحسب الصفحة الرسمية للعلاقات العامة بكلية الزراعة جامعة المنيا، حققت الكلية إنجاز بحثي رائد، حيث فاز البحث الذي تم إجراؤه من خلال رسالة الماجستير للطالبة خلود وجيه عبد الله بالجائزة الدولية الأولى فئة «البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة».

إنتاج سلالات نخيل تقاوم الفطريات

ونجحت الدراسة باستخدام تقنيات زراعة الخلايا والأنسجة النباتية والهندسة الوراثية المبتكرة في نقل مادة وراثية «الجين المضاد للفطريات الممرضة Thio-60» من نبات عشبة الفار إلى نخيل التمر، ما أدى إلى إنتاج سلالات نخيل تقاوم الفطريات الممرضة، وأخطرها مرض البيوض الذي دمر ملايين النخيل في بعض الدول العربية.

وشارك في تنفيذ الدراسة المعمل المركزي لبحوث وتطوير النخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، وقسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بمساعدة دكتورة إيمان توفيق من كلية العلوم جامعة حلوان.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى «حوالي 300.000 دولار أمريكي» للمركز الأول، وقد فاز الفريق المصري بالمركز الأول بالمناصفة مع متسابق عربي.

سجل جامعة المنيا حافل بالإنجازات

وأعرب الدكتور حمدان إبراهيم محمود عميد كلية الزراعة، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب عن تهنئتهم لقسم الوراثة بالكلية بمناسبة هذا الإنجاز المتميز، والذي يُضاف إلى سجل جامعة المنيا الحافل بالإنجازات، حيث يُعد هذا الإنجاز الجديد دليلاً على تميز جامعة المنيا في مجال البحث العلمي، وحرصها على دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال زراعة النخيل والابتكار الزراعي.

كما يُعد هذا الإنجاز مصدر فخر لمصر، ويؤكد على قدرة الباحثين المصريين على تحقيق إنجازات علمية متميزة على المستوى الدولي، ويُبشر بمستقبل مشرق لزراعة النخيل في مصر، ويُعزز من قدرة مصر على المساهمة في حل مشكلات الأمن الغذائي على المستوى العالمي.