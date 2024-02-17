طلاب جامعة المنيا الوافدون يرفعون علم فلسطين أمام مقابر الدولة الوسطى

حرص الطلاب الوافدين في جامعة المنيا على رفع العلم الفلسطيني، خلال رحلة نيلية بمنطقة بني حسن الأثرية شرق النيل بمركز أبوقرقاص، وذلك تعبيرا عن دعمهم لأهالي غزة.

وانطلق اليوم، الفوج الثاني من الطلاب الوافدين بجامعة المنيا، إلى منطقة بني حسن الأثرية، على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الرحلات الترفيهية التثقيفية، التي تُنظمها إدارة الوافدين والتعاون الدولي بجامعة المنيا.

تمكين الوافدين من التعرف على معالم مصر

وتنطلق تلك الرحلات، برعاية وتوجيهات الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي بممارسة الجامعات لدورها في تفعيل الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب غير المصريين على الدراسة بمصر، وكذا تمكين الوافدين من التعرف على معالم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة.

مقابر الدولة الوسطى الأكثر إثارة

واستقل الطلاب المركب السياحي الذي تم تخصيصه بالتعاون مع محافظة المنيا، في جولة عبر النيل ليستمتعوا بالمناظر الطبيعية، وصولاً إلى بني حسن، ومشاهدة مقابر المنطقة الأثرية التي تتمتع بها وتتميز بعمارتها، حيث تعرف الطلاب على مقابر الدولة الوسطى الأكثر إثارة، والمقابر التي تتبع أواخر الدولة القديمة، وما تجسد على جدرانها من مشاهد الحياة اليومية لتلك العصور التاريخية، من زراعة وحرف ومهن مختلفة، وأنشطة رياضية تعد مهداً للألعاب الأوليمبية، وغيرها من المشاهد التي تُعبر عن عبقرية المصري منذ قديم الأزل.

وقد أبدى الطلاب الوافدين من الفوج الثاني سعادتهم، بما تُوفره لهم جامعة المنيا، وتُصقل به ثقافتهم، وتطلعهم على حضارة وطنهم الثاني مصر، وجامعتهم التي يستلهمون منها العلم في مجال دراستهم، ويكتسبون من خلالها المهارات العلمية والعملية في مختلف الأنشطة التي تُقيمها.

رافق الفوج الثاني الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإيمان حمدي، مديرة إدارة الوافدين، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومصطفى محمود بشئون الطلاب.