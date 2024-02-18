انطلاق الحوار الوطني الاقتصادي الأحد المقبل

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصرح خاص لـ«الوطن» تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء، اليوم، موضحا أن اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.

الحوار الوطني

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الجلسات ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، وتستمر حتى الأربعاء.

وأضاف عبدالقوي أن الحوار سيبدأ بعقد الجلسات المتخصصة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، ومقدمي المقترحات، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، موضحا أنه تم تخصيص الجلسات الفترة المقبلة للتركيز على المحور الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسي.

وتابع: «نتوقع أن نتوصل إلى حلول عاجلة قابلة للتنفيذ بختام الأسبوع المقبل، ترفع لرئيس الجمهورية مباشرةً».