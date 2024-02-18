«أمناء الحوار الوطني» يناقش جدول أعمال الجلسات المتخصصة في المحور الاقتصادي

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعًا اليوم، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، خاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس السيسي، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع اليوم، سيناقش جدول أعمال الجلسات المتخصصة المتعلقة بالمحور الاقتصادي، لمناقشة قضايا التضخم، الغلاء، الاحتكار، دعم الاستثمار، من أجل التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن تُرفع بشكل عاجل إلى رئيس الجمهورية، موضحاً أن الجلسات المتخصصة تقتصر على عدد من الخبراء والمتخصصين، ومقدمي مقترحات الجلسات العامة، لمناقشة ما جرى طرحه وبلورته في صورة توصيات نهائية.

أضاف لـ«الوطن»، أن الاجتماع يناقش خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي بشكل أكثر فعالية، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فاعلية.