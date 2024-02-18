حزب «المؤتمر»: يطالب بمناقشة توطين الصناعة في جلسات الحوار الوطني

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إن توطين الصناعة أولى خطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يستوجب تركيز الجهود خلال الفترة المقبلة على توطين الصناعة وعودة شعار «صنع فى مصر» ليغزو الأسواق العالمية مرة أخرى، خاصة في الصناعات التي تتميز بها الدولة المصرية، مطالبا بطرح ملف توطين الصناعة على «الحوار الوطني».

لتصنيع يلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة

أشار في بيان، إلى أن التصنيع يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل القطاع الصناعي عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى دوره في دعم الناتج القومي فهو يسهم بنحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب القطاع نحو 30% من إجمالي القوى العاملة أي نحو 2.5 مليون عامل في 38 ألف منشأة صناعية.

أضاف أن توطين الصناعة أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية لها في العديد من القطاعات الحيوية، وكان دائما توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار خاصة أن مصر لديها بنية تحتية مؤهلة لذلك.

النهوض بالاقتصاد القومي

وتابع: «إيمانا بالدور الكبير للصناعة في النهوض بالاقتصاد القومي، وتعزيز الاستثمارات والخروج من الأزمة الراهنة، يجب أن يكون لملف توطين الصناعة حضورا كبيرا على مائدة الحوار الوطني، للخروج بتوصيات ملزمة تكون إضافة حقيقية للنهوض بالصناعة وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلي ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية لتوفير العملة الصعبة وفرص العمل».