في خطوات بسيطة.. كيفية الكشف عن مخالفات المرور من مكانك

تعمل النيابة العامة للتسهيل على المواطنين وذلك من خلال إتاحة خدمة الكشف عن مخالفات المرور لكافة قائدي السيارات إلكترونيا، وذلك من خلال خطوات بسيطة يمكن اتباعها دون الذهاب لمكان الخدمة وإضاعة الوقت.

خطوات الكشف عن المخالفات المرورية

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خطوات الكشف عن المخالفات المرورية لقائدي السيارات.

في البداية يقوم الشخص الراغب في الكشف عن مخالفات المرور الدخول على موقع النيابة العامة من على الرابط التالي: https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal.

يقوم الشخص باختيار خدمات المرور، وبعد ذلك يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يكتب الشخص الراغب في الكشف عن المخالفات المرورية رقم اللوحة الخاصة به بشكل صحيح.

يظهر بعد ذلك أيقونة عرض المخالفات المرورية يقوم الشخص بالضغط عليها، وبعدها يمكن الاستعلام ومعرفة الغرامات المالية التي عليه.

وإذا كان الشخص يرغب في معرفة الأماكن الخاصة بالمخالفات يجب أن يدخل الرقم القومي الخاص بمالك السيارة والمكون من 14 رقما.

وتسعى الدولة المصرية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة ومواكبة التحول الرقمي حتى تقدم الخدمة لهم بشكل إلكتروني وبسيط ودون إضاعة الوقت وإهدار الأموال.