حالة المرور في القاهرة الكبرى.. كثافات أعلى الدائري وتوقف حركة السيارات بشارع فيصل

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في مختلف الشوارع والمناطق الرئيسية.

حالة المرور في القاهرة

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض، كثافات نسبية في شوارع متفرقة وأخرى بها سيولة مرورية، كما توجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش من المظلات حتى منطقة وسط البلد، وأعلى كوبري أكتوبر حتى حي العباسية، وتظهر كثافات متحركة في شارعي عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري.

وجرى غلق طريق صلاح سالم من الملك الصالح باتجاه السيدة عائشة تمهيدا لبدء أعمال مشروع الخط الرابع للمترو من اتجاه كوبري عباس وحتى حديقة الفسطاط.

الحالة المرورية في الجيزة

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، تظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما تكونت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو، وأمام القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، بينما الاتجاه الآخر يشهد كثافات بسيطة لكنها متحركة، وتنتهي عند مطلع الدائري من ميدان لبنان.

وتوجد كثافات مرورية مرتفعة إضافة إلى توقف حركة السيارات في شارع فيصل باتجاه المريوطية، بينما يشهد طريق المريوطية الدائري المتجه إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم وحتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية، انسيابية مرروية.