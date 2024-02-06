تفاصيل حالة المرور بشوارع القاهرة والجيزة.. اعرف أماكن الزحمة (فيديو)

استعرضت الإعلامية هالة الحملاوي، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المعروض على شاشة «القناة الأولى»، الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، حيث يشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية بشوارع متفرقة، وعلى طريق الكورنيش نشهد كثافات مرورية من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، ويشهد طريق الكورنيش المتجه للمؤسسة بعض الكثافات المرورية، كما يشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية المستمرة حتى العباسية.

كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر

وتشهد منطقة غمرة، للمتجه للعباسية سيولة مرورية، كما نشهد كثافات أخرى بالاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، وأيضا للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، كما ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للطريق الدائري، وتم غلق طريق صلاح سالم من الملك الصالح باتجاه السيدة عائشة، تهميدا للبدء بأعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو باتجاه كوبري عباس وحتى حديقة الفسطاط.

كثافات بالاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر

الطريق الدائري يشهد بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات كما تكونت بعض الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو للقادم لميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما عن الاتجاه الآخر فيشهد كثافات ولكنها بسيطة ومتحركة وتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات باتجاه المريوطية، بينما يشهد طريق المريوطية الدائري، المتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية يشهد سيولة مرورية.