تخبط الاحتلال الإسرائيلي بشأن منع المسلمين من دخول «الأقصى» في رمضان

أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلاً كبيراً على مدار اليومين الماضيين بعد تصريحاته الداعية إلى منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الكريم، وهو الأمر الذي ترفضه المؤسسة الأمنية في إسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن المؤسسة الأمنية ترى أن اتخاذ قرار كهذا الذي اقترحه بن غفير من شأنه توحيد جميع المسلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر في وجه إسرائيل، كما أن من شأن تلك الخطوة أيضاً الإضرار بعلاقة تل أبيب بالدول الإسلامية السنية في الشرق الأوسط بأكمله.

تحذير شديد اللهجة إلى القيادة السياسية

وذكرت الصحيفة كذلك أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وجهت تحذيراً شديد اللهجة إلى القيادة السياسية إلى أن قرار منع دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان أن اتخذ سيضر بالعلاقات مع بعض دول المنطقة المعتدلة، والتي لعبت دوراً محورياً في المفاوضات خلال الفترة الماضية لإطلاق سراح بعض المحتجزين.

ولفتت كذلك إلى أن المؤسسة الأمنية اعتبرت أن اتخاذ تلك الخطوة بمثابة برميل متفجر تتطوع إسرائيل بإشعاله، كما أن المس بالمسجد الأقصى لدى المسلمين خط أحمر ستفاقم التوتر الموجود في ساحات أخرى غير قطاع غزة، فيما أشارت الصحيفة إلى أن الشرطة كانت اقترحت تقييد دخول الفلسطينين من مواطني الخط الأخضر أي (عرب إسرائيل) الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر من دخول المسجد.

وتتزامن تلك التحركات الإسرائيلية مع العدوان الغاشم الذي تقوم به على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر المنصرم على نحو تسبب في استشهاد قرابة 30 ألف فلسطيني في القطاع، ونزوح أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من أجمالي عدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون.