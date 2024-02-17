الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى في رمضان

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، ولاء السلامين، إن الاحتلال الإسرائيلي سيمنع الفلسطينيين من الدخول إلى مسجد الأقصى لتأدية صلاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

اتساع رقعة الحرب في الضفة الغربية

تابعت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن العمليات التي يمكن أن ينفذها الفلسطينيون على أهداف عسكرية وعلى الحواجر كما حدث منذ الـ7من أكتوبر أو العمليات النوعية التي كانت قبل الـ7 من أكتوبر من إطلاق النار على الحواجر العسكرية وعلى مركبات المستوطنين من التوقع أن تزداد أمام ما يحدث في الضفة الغربية أو المسجد الأقصى مما يؤدي إلى إتساع رقعة الحرب في الضفة الغربية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يؤجل عملية اقتحام رفح من أجل إطلاق سراح المحتجزين قبل شهر رمضان المبارك وإذا لم يتم ذلك سيتم اتساع رقعة القتال وستتخذ منحنى آخر في رفح خلال شهر رمضان باتساع رقعة الحرب.

قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي متمركزة في الشمال والجنوب لقطاع غزة، ولكن في الضفة الغربية هي قليلة للغاية لذلك استدعى قوات الاحتياط لأن يريد مزيد من الأمن وحماية المستوطنين بها في الضفة الغربية.