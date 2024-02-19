«الأعلى للجامعات» يناقش تطوير التعليم المدمج والخريطة الزمنية للعام الدراسي

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات المختلفة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وعدد من قيادات الوزارة على رأسهم الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والسيد عطا، مستشار وزير التعليم العالي، والمقرر عقده في جامعة الوادي الجديد.

الجامعات الحكومية

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنّ المجلس يناقش انتظام العملية الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2024 وفق الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، والتأكيد على ضرورة تطبيق امتحانات الميدتيرم في مواعيدها، وامتحانات نهاية العام الدراسي، مشددا على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

وأوضحت المصادر، أنّ المجلس سيتابع أحدث ما توصلت إليه اللجان المشكلة بشأن تطوير نظام التعليم المدمج، ومتابعة عمل باقي اللجان بشأن التحالفات الاستراتيجية بين الجامعات، ومن المقرر أن يفتتح وزير التعليم العالي عددا من المشروعات التعليمية والطبية والخدمية في الجامعة على هامش انعقاد المجلس.