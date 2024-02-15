آخر أعمال تنفيذ محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث لمترو الأنفاق (صور)

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، عن تقدم الأعمال بمحطة جامعة القاهرة ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث، موضحة أن هذا الجزء يمتد بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات، بينها 3 نفقية «التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول» ومحطة علوية هي جامعة القـاهرة، وواحدة سطحية بولاق الدكرور.

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حجم الأعمال بالمحطة حيث يجر حالياً التشطيبات النهائية بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخرسانية للمشروع، وأعمال انتهاء مداخل ومخارج المحطة.

كما تظهر الصور أعمال التشطيبات النهائية لغرف التحكم وأرصفة المحطة من الاتجاهين، فضلاً عن الأعمال الكهربائية للمشروع، حيث يعتبر وسيلة نقل حضارية خضراء صديقة للبيئة.

وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن أعمال تنفيذ المرحلة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الذكي الصديق للبيئة، موضحا أن المشروع يخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، فضلاً عن خدمة طلاب جامعة القاهرة.

وأضاف «أبوخضرة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحطة تم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأياد مصرية خالصة وتراعي ذوي الاحتياجات الخاصة.