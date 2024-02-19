لم تتخل يوما عن القضية الفلسطينية.. جهود مصر متواصلة لوقف العدوان على غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لم تتخل يوما عن القضية الفلسطينية.. مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة منذ بداية العدوان على غزة».

وأوضح التقرير أنه منذ عام 1948، لم تتخلَ مصرُ في يوم من الأيام عن مواقفها الداعمة تجاه القضية الفلسطينية وهذا ما ظهر جليا في الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي عل قطاع غزة، كثفت مصرُ جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل تهدئة وإطلاق صراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والأسرى لدى الجانب الإسرائيلي.

وتعاونت مصر مع دولة قطر وبشراكة أمريكية بجهود متواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة، وهو ما ظهر مؤخرا حول اتفاق الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية والوقود إلى مناطق قطاع غزة كافة.