ضياء رشوان: مصر قدمت 80 % من حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن مصر تحاول تخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء في غزة، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وقدمت بالفعل ما يزيد عن 80 % من كل أشكال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي دخلت القطاع.

مصر قدمت قبل ذلك أرواحا وشهداء للقضية الفلسطينية

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذا أبسط ما قدمته مصر خلال 75 عاما من القضية الفلسطينية، فمصر قدمت قبل ذلك أرواحا وشهداء وأرضا احتلت وتأثر اقتصادها، وظلت في حالة حرب ولا سلم لسنوات.

ضياء رشوان: الأمن الوطني المصري مرتبط بالقضية الفلسطينية

وأوضح ضياء رشوان أن الأمن الوطني المصري مُرتبط بالقضية الفلسطينية، وبالتالي ما يُقدم اليوم في الأزمة الحالية هو ما يحتاجه أهل غزة، مردفا: «لسنا مٌنفصلين عن تاريخ لنا امتداد له، وما يتم الآن في موضوع المساعدات الإنسانية والغذائية أمر لا بد منه وعلى العالم ينتبه ولا يلقي بالتبعة على طرف واحد».

وواصل: «مصر لها مدخل إلى غزة والقطاع تحت الاحتلال بحكم القانون الدولي، وبالتالي أي محاولة لإدخال أي مساعدات دون الاتفاق مع الطرف الإسرائيلي سيؤدي بالقطع إلى قصف، وتم بالفعل قبل ذلك للجانب الإسرائيلي على الطرق من الناحية الأخرى من معبر رفح».