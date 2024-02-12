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أستاذ في العلوم السياسية: مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

كتب:

منار مجدي
10:41 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
معبر رفح

معبر رفح

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن العدوان المستمر على المدنيين في غزة خلف كارثة كبيرة تمثلت في وجود نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وخروج المستشفيات خارج الخدمة.

مطار العريش يستقبل أكثر من 560 طائرة منذ شهر أكتوبر الماضي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية تستمر في الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن حصة مصر من إجمالي المساعدات الدولية النصيب الأكبر بحوالي 80%، إلى جانب دورها في استقبال المساعدات الدولية في مطار العريش الذي استقبل أكثر من 560 طائرة منذ شهر أكتوبر الماضي، لإدخالها للقطاع من خلال معبر رفح.

 

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بقلم منار مجدي