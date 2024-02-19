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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
10:02 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
جانب من تداول السفن - صورة أرشيفية

جانب من تداول السفن - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 5 سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 856 شاحنة، و155 سيارة، وشملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، 472 شاحنة و134 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع و384 شاحنة و21 سيارة.

تداول أكثر من 3 آلاف طن بضائع

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنّ ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة أمل، بينما استقبل الميناء في الأمس ثلاث سفن وهي دليلة وأمل والحرية 1، فيما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3 آلاف و665 طن بضائع و308 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور، وآيلة.

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينتين النوي اكسبريس و«SEA WAVE1» متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب في موانيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.