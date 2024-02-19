وظائف تخضع لقانون الخدمة المدنية تطبق عليها زيادة الرواتب الجديدة.. اعرفها

حدد قانون الخدمة المدنية في المادة 10 من القانون رقم 81 لسنة 2016، الوظائف التي تخضع لأحكامه، موضحا العلاقة بين الموظفين والمؤسسات العاملين بها، كما أن هؤلاء الموظفين ستطبق عليهم الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي والمقرر صرفها مارس المقبل.

وظائف تخضع لقانون الخدمة المدنية

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لـ«الوطن» أن قانون الخدمة المدنية حدد وفق آخر تعديل عددا من الوظائف الرئيسية التي تخضع لأحكام القانون، وهي:

- الوظائف الكتابية.

- الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

- الوظائف التخصصية.

- الوظائف الفنية.