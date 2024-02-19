«المفوضية الأوروبية»: معرض «إيجبس» منصة عالمية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة

أكدت ديته يول يورجنستون، مدير عام الإدارة العامة للطاقة بمفوضية الاتحاد الأوربي، أهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، خاصة في ظل السعي العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة بشكل سريع.

وأوضحت أن المفوضية ترى في مصر شريكا استراتيجيا تسعى إلى تعزيز التعاون معه عبر العديد من المشروعات والاستثمارات، خاصة في مجال الاعتماد على الطاقة المتجددة والكهرباء والهيدروجين.

المفوضية تعمل جاهدة لجذب القطاع الخاص

وأضافت على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، أن المفوضية تعمل جاهدة لجذب القطاع الخاص والاستثمارات بشكل كبير، خاصة بمجال الطاقة، في ظل التحديات التي تواجهها العالم سواء اقتصاديا أو طاقيا، كما أن المفوضية تعمل بشكل كبير لتقليل الانبعاثات الكربونية والضارة.

تحويل كل القطاعات التي تعمل بالبترول

وقال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إن الدول التابعة للمنظمة تعمل على الاستثمار بمصادر الطاقة، وحاليا باتت تتجه لتحويل كل القطاعات التي تعمل بالبترول للعمل بالغاز الطبيعي، من أجل الحفاظ على المناخ ولعدم الإضرار به.

وأضاف أن المنظمة ترسل العديد من الإشارات والدراسات لتقليل القلق والتوتر من ناحيه المستثمرين، والعالم كله سيحتاج في المستقبل أكثر من 25% للطاقة، خاصة وتلك الدراسات التي تؤكد بأن الشعوب ستتجه للعديد من المدن الجديدة، ما يتحتاج إلى طاقة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن كل دولة لديها نظام خاص للتحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، ولكن نحو هدف واحد وهو الاتجاه للتحول الطاقي.