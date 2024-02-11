بعد توحيد موعد شعبان في الدول العربية والإسلامية.. هل يتكرر الأمر مع رمضان؟

تفاصيل كثيرة تهم الملايين من المواطنين بمختلف الدول العربية والإسلامية حول موعد شهر رمضان 2024، خاصة مع تغير موعده بين الدول العربية عدة أعوام ماضية، ومع توحيد أول أيام شهر شعبان والذي بدأ اليوم الأحد 11 فبراير في جميع الدول الإسلامية والعربية.

بداية رمضان في الدول العربية

وأوضح الدكتور محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «متوقع أن تختلف الدول العربية والإسلامية في موعد بداية شهر رمضان 2024، ما لم تحدث أي مفاجأة».

وأضاف مدير مركز الفلك الدولي، أن بداية شهر رجب وشعبان 2024 كانت موحدة في كل الدول العربية، في سابقة لم تحدث منذ زمن بعيد، ولكن الرأي النهائي يكون يوم الرؤية لشهر رمضان، مضيفا أن ما يتم الإعلان عنه يكون وفقا للحسابات والدراسات الفلكية التي يتم إعدادها.

موعد شهر رمضان 2024

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن موعد شهر رمضان 2024، سيكون 11 مارس المقبل، وفقا للحسابات الفلكية، لافتا إلى أن الرأي النهائي يكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 مارس المقبل.

وأوضح القاضي، أن هناك أكثر من موقع استطلاع رؤية هلال شهر رمضان يتم العمل به بين المعهد ودار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة داخل الأراضي المصرية، تتمثل في مرتفعات القطامية وجبال سانت كاترين وشرق العوينات وجبال عتاقة ومحافظة الوادي الجديد وغيرها من الأماكن التي تكون بعيدة عن المدن العمرانية ومصافي البترول والمصانع والإضاءة، بحيث يمكن الاستطلاع دون أن يكون هناك أي مؤثرات تؤثر على الرؤية.