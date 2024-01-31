وزير البترول: «أباتشي العالمية» تهدف لتكثيف عمليات الحفر الاستكشافي

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون كريسمان الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى العالمية والوفد المرافق حيث شهد اللقاء استعراض خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عمليات الحفر الاستكشافى للبترول والغاز وعمليات التنمية المخطط تنفيذها خلال العام الحالى ، بالإضافة إلى خططها التوسعية فى مصر من خلال رغبتها فى الحصول على عدة مناطق استكشافية جديدة بالصحراء الغربية.

أنشطة مكثفة لعمليات حفر الآبار

وشهد اللقاء استعراض الخطة الطموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالى والقادم والتى تتضمن حجم أنشطة مكثف لعمليات حفر الآبار حيث تم التأكيد على أهمية الإسراع ببرامج حفر الآبار الجديدة فى إطار استراتيجية الوزارة التى تولى أهمية قصوى لزيادة الإنتاج البترولي.

وجرى خلال اللقاء استعراض المجهودات المشتركة فى مجال كفاءة الطاقة والتشغيل وخفض الانبعاثات بمواقع العمل ، بالإضافة إلى خطة تنفيذ مبادرات الطاقة المستدامة وتقليل الاعتماد على السولار وزيادة الاعتماد على الغازات المصاحبة الغير المستغلة في توليد الطاقة ، فضلاً عن المشاركة فى مشروعات المساهمة المجتمعية فى مناطق عملها وخاصة بمحافظة مطروح.

تعد أباتشى العالمية واحدة من أهم شركاء قطاع البترول ومن أكبر الشركات الاستثمارية الأمريكية وأكبر شركة منتجة للزيت الخام فى مصر من خلال مناطق امتيازها وحقولها المتعددة فى الصحراء الغربية والتى بدأت نشاطها منذ ما يقرب من 3 عقود ، وتمثل حقول الشركة فى مصر أحد أهم المناطق فى محفظة استثمارات الشركة على مستوى العالم.