رئيس جامعة سوهاج: متابعة مستمرة لمواجهة أي غلاء في أسعار الكافتيريات

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، جوله تفقدية لكافتيريا الحرم الجامعي، لمتابعة ما يقدم للطلاب من أطعمة ومشروبات ساخنة ووجبات سريعة وغيرها من المنتجات الغذائية، وذلك للتأكد من توافر معايير الصحة وجودة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة للطلاب، والسلامة المهنية للعاملين بها.

إجراء زيارات تفقدية للكافيتريات بصورة دورية

وأكد أن إدارة الجامعة تحرص على إجراء زيارات تفقدية للكافيتريات بصورة دورية، للمراقبة المستمرة لجودة الطعام المقدم للطلاب، للتأكد من سلامته من خلال لجان متخصصة.

وشدد على التزام كل العاملين بالكافتيريا بارتداء قفازات اليد، ووجود شهادات صحيه، والالتزام بمعايير سلامة الغذاء بدءا من التخزين الصحيح وحتى تقديمة للطلاب، وكل المتواجدين بالحرم الجامعي.