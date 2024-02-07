جامعة سوهاج تستضيف طبيبا عالميا لتدريب الكوادر على العمليات الجراحية المعقدة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تستضيف للعام الثاني عشر على التوالي الدكتور براين سمر لاد الخبير العالمي الشهير لجراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق بمستشفى Great Ormond Street لندن ببريطانيا، بهدف تحقيق أعلى نسبة شفاء للمرضى، عن طريق الاستعانة بالخبرات المتميزة من الجراحين من مختلف دول العالم، ونقل هذه الخبرات إلى الشباب الأطباء بتدريبهم على الجراحات المعقدة.

ورشة عمل «سمرلاد» الدولية

وفي هذا الصدد، شهد النعماني ورشة عمل «سمرلاد» الدولية الثانية عشر لجراحات الوجه والرأس، والتي نظمها قسم جراحة التجميل بكلية الطب البشري جامعة سوهاج، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتورة سامية سعيد رئيس قسم التجميل.

وأوضح عميد الكلية أنه جرى الاستعداد لهذه الزيارة على أكمل وجه بالمستشفى الجامعي القديم، من خلال توفير كافة التجهيزات اللازمة للمرضى والأطقم الطبية والهيئة التمريضية، مضيفاً أن فعاليات الورشة تستمر لـ4 أيام، إذ تم تخصيص يوم لمناظرة الحالات، وثلاث أيام لإجراء العمليات الجراحية، وفحص الخبير العالمي عدد 40 حالة شفة أرنبية وشق سقف الحلق، وأجرى 8 عمليات جراحية معقدة.

عقد مؤتمر دولي بعد نهاية ورشة عمل «سمرلاد»

وقالت الدكتورة سامية السعيد رئيس قسم التجميل إن قسم التجميل سيعقد مؤتمراً دولياً بعد نهاية الورشة، يومي 8 و9 فبراير الجاري بالقاهرة، وبحضور نخبة من أساتذة أقسام التجميل والأسنان علي مستوى الجمهورية، ومجموعة من الخبراء من مختلف الجامعات المصرية والدولية، موضحة أن عدد الحالات التي تم مناظرتها منذ إنشاء الوحدة وصل إلى الآن لـ3000 حالة، ما بين الشقة الأرنبية وشق سقف الحلق، وحالات الوحمات الدموية في الوجه والرأس وتشوهات الوجه والجمجمة.

وأشاد الخبير سمرلاند بالمستشفى الجامعي لتوافر التجهيزات الخاصة لإجراء مثل هذه العمليات، وتوافر البنية التحتية وغرف العمليات الجراحية لاستقبال ومتابعة الحالات بعد إجراء الجراحة.