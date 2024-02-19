«الداخلية» تغلق فتحات غير قانونية على طريق الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره بأحد الحسابات على فيس بوك، متضمنا الادعاء بوجود فتحات «غير قانونية» في الجزيرة الوسطى على امتداد الطريق الدائري المؤدي إلى الفيوم، حيث يعبر بعض قائدي السيارات من خلالها ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية.

وجرى التنسيق مع الجهات المعنية وغلق الفتحات العشوائية في الحاجز الخرساني الأوسط بطول قطاعات الطريق الدائري، وبينها المنطقة محل الشكوى، لمنع الدوران العشوائي للمركبات حفاظا على الأرواح وتحقيق أعلى معدلات السيولة والسلامة المرورية.