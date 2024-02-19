حزب المؤتمر: كلمة الرئيس في معرض «إيجبس» تكشف أهمية الاستثمار بمصر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» ألقت الضوء على العديد من النقاط المهمة والحيوية، منها أهمية النهوض بالبنية التحتية لتحسين مستوى الخدمة.

توطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقات المتجددة

وأوضح في بيانه، أن مجال الطاقة به العديد من الفرص الاستثمارية، بداية من التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، لتحقيق التنمية المستدام اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها مصادر لطاقة بديلة تكون صديقة للبيئة، بهدف تنوع مصادر الطاقة، كما أن الاستثمار في الطاقة يضمن السماح بوجود شراكات بين القطاع الخاص لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وفتح آفاقا جديدة من أجل توطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقات المتجددة.

الاستثمارات في قطاع الطاقة

وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع الطاقة تساهم بقوة أيضا في الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجال استخدام الطاقة المتجددة، وذلك من خلال إدخال تكنولوجيا حديثة لمجال الطاقة المتجددة، موضحا أن مصر تتمتع بالطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس تطرقت للعديد من الملفات الحيوية أيضا، بداية من أن الأوضاع بغزة أثرت على مصر وإيرادات الممر الملاحي تراجعت 40–50 % الدول المتقدمة، وعلى الرغم من ذلك مصر حريصة على تنفيذ التعهدات المالية، ما يؤكد ويعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.