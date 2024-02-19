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السيسي يصل إلى مقر انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024»

كتب:

نرمين عفيفي
10:01 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024».

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