السيسي يصل إلى مقر انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» كتب: نرمين عفيفي 10:01 ص | الإثنين 19 فبراير 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي تعلن تنظيم ملتقى لتكريم أعضائها الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون هاتفيا جهود وقف إطلاق النار في غزة عبد الرحمن مهدي.. قصة كفيف حفظ القرآن الكريم وكرمه الرئيس السيسي السيسي يعزي ملك الأردن في وفاة والد الأميرة رجوة الحسين السيسي معرض مصر الدولي للطاقة إيجبس الرئيس السيسي بقلم نرمين عفيفي