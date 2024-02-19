وزير البترول يشكر الرئيس السيسي على رعاية «إيجبس 2024»

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024 نسخة استثنائية يتحول فيها المؤتمر إلى منصة أكثر شمولا، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة، حيث تنعقد الدورة تحت شعار «التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات».

ووجّه وزير البترول خلال كلمته في فعاليات «إيجبس 2024»، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أضفت رعايته الكريمة للمؤتمر وتفاعله خلال الأيام الافتتاحية بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الذي تشهده دورة هذا العام، ما يعكس ثقته في الدور الفاعل والمهم بقطاع الطاقة في مصر.

وأضاف الملا أنّ «إيجبس 2024» ينعقد وسط تحديات إقليمية وعالمية، خاصة ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد التنمية المستدامة، مع تزايد الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي.