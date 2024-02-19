أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة كفر الشيخ.. 64 منفذا

حدّدت وزارة الداخلية، أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة كفر الشيخ، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، في المنافذ والسرادقات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة كفر الشيخ

ووفقاً لما حدّدته وزارة الداخلية فإنّ أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة كفر الشيخ تصل إلى 64 منفذا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، كالتالي:

1- «منافذ أمان» منفذ أمام مركز معلومات الأحوال المدنية - سخا - دائرة قسم أول كفر الشيخ «سلع».

2- «منافذ أمان» منفذ أمام مركز معلومات الأحوال المدنية - سخا - دائرة قسم أول كفر الشيخ «جزارة».

3- «منافذ أمان» منفذ الوحدة المحلية - قرية أبو دراز - مركز فوه «سلع».

4- «منافذ أمان» منفذ الوحدة المحلية - قرية أبو دراز - مركز فوه «جزارة».

5- «منافذ أمان» منفذ الوحدة المحلية - قرية الشهابية - مركز البرلس «سلع».

6- «منافذ أمان» منفذ الوحدة المحلية - قرية الشهابية - مركز البرلس «جزارة».

7- «منافذ أمان» منفذ أمام إدارة الحماية المدنية - دائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ «سلع».

8- «منافذ أمان» منفذ أمام إدارة الحماية المدنية - دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ «جزارة».

9- «منافذ أمان» منفذ أمام قسم المرافق بالحامول - دائرة مركز شرطة الحامول «سلع».

10- «منافذ أمان» منفذ أمام قسم المرافق بالحامول - دائرة مركز شرطة الحامول «جزارة».

11- «منافذ أمان» منفذ أمام مخبز الشرطة - سيدي سالم - دائرة مركز شرطة سيدي سالم «سلع».

12- «منافذ أمان» منفذ أمام مخبز الشرطة - سيدي سالم - دائرة مركز شرطة سيدي سالم «جزارة».

13- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية - الحامول - دائرة مركز شرطة الحامول «سلع».

14- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية - الحامول - دائرة مركز شرطة الحامول «جزارة».

15- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية - سيدي سالم - دائرة مركز سيدي سالم «سلع».

16- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية - سيدي سالم - دائرة مركز سيدي سالم «جزارة».

17- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية - قلين - دائرة مركز شرطة قلين «سلع».

18- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية - قلين - دائرة مركز شرطة قلين «جزارة».

19- «منافذ أمان» منفذ بجوار فرقة شرطة دسوق «سلع».

20- «منافذ أمان» منفذ بجوار فرقة شرطة دسوق «جزارة».

21- «منافذ أمان» منفذ بجوار قسم ثان كفر الشيخ «سلع».

22- «منافذ أمان» منفذ بجوار قسم ثان كفر الشيخ «جزارة».

23- «منافذ أمان» منفذ بجوار مديرية التربية و التعليم بالقرب من ديوان مديرية الأمن - دائرة قسم أول كفر الشيخ.

24- «منافذ أمان» منفذ بجوار مركز شرطة الرياض.

25- «منافذ أمان» منفذ بجوار مركز شرطة بيلا - دائرة قسم شرطة بيلا «سلع».

26- «منافذ أمان» منفذ بجوار مركز شرطة بيلا - دائرة قسم شرطة بيلا «جزارة».

27- «منافذ أمان» منفذ بجوار مركز شرطة كفر الشيخ «سلع».

28- «منافذ أمان» منفذ بجوار مركز شرطة كفر الشيخ «جزارة».

29- «منافذ أمان» منفذ بجوار منطقة خدمات سنترال قلين البلد وبنك القرية «سلع».

30- «منافذ أمان» منفذ بجوار منطقة خدمات سنترال قلين البلد وبنك القرية «جزارة».

31- «منافذ أمان» منفذ بجوار نقطة الحماية المدنية - دائرة قسم شرطة دسوق «الميدان الإبراهيمي».

32- «منافذ أمان» منفذ بجوار نقطة شرطة سيدي طلحة - دائرة قسم ثان كفر الشيخ «سلع».

33- «منافذ أمان» منفذ بجوار نقطة شرطة سيدي طلحة - دائرة قسم ثان كفر الشيخ «جزارة».

34- «منافذ أمان» منفذ بجوار وحدة الإطفاء بالرياض - دائرة مركز شرطة الرياض «سلع».

35- «منافذ أمان» منفذ بجوار وحدة الإطفاء بالرياض - دائرة مركز شرطة الرياض «جزارة».

36- «منافذ أمان» منفذ شارع المستشفى أمام الموقف - مدينة مطوبس «سلع».

37- «منافذ أمان» منفذ شارع المستشفى أمام الموقف - مدينة مطوبس «جزارة».

38- «منافذ أمان» منفذ كشك المرور أمام الموقف ببيلا - دائرة قسم شرطة بيلا «سلع».

39- «منافذ أمان» منفذ كشك المرور أمام الموقف ببيلا - دائرة قسم شرطة بيلا «جزارة».

40- «منافذ أمان» «شوادر ومعارض» أمام مزلقان السكة الحديد - بندر دسوق «أمان».

41- «منافذ أمان» «شوادر ومعارض» شارع الجمهورية ميدان الـ47 - بمدينة كفر الشيخ «أمان».

42- « النساجون الشرقيون»10 شارع الخلفاء الراشدين - برج الباشا - تقسيم المحاربين القدماء - مدينة كفر الشيخ.

43- «النساجون الشرقيون» تقسيم النيابة الإدارية - قطعة رقم واحد - برج الكوثر - مدينة كفر الشيخ.

44- «النساجون الشرقيون» شارع الجيش أمام البنك الوطني - بجوار شركة سعدكو للسياحة - مدينة كفر الشيخ.

45- « النساجون الشرقيون» شارع البحر - مدينة فوه.

46 - «النساجون الشرقيون» شارع الجيش - عمارات الأوقاف - أمام البنك الأهلي - مدينة كفر الشيخ.

47- «النساجون الشرقيون » شارع الجيش بجوار برج حشاد - مدينة دسوق .

48- «النساجون الشرقيون» شارع سعد زغلول - مدينة دسوق.

49- «النساجون الشرقيون» شارع عمر بن الخطاب - مدينة الحامول.

50- «النساجون الشرقيون» شارع عمر بن الخطاب - بجوار البنك الأهلي- مدينة كفر الشيخ.

51- «كازيون» المحل الكائن أرض الشركة - شارع المدارس - مدينة سيدي سالم.

52- «كازيون» المحل الكائن بالعقار رقم (4) - تقاطع شارع أبو العلا المعري مع شارع تونس - تقسيم 2 - شارع الاستاد الرياضي سابقاً - حي شرق - مدينة كفر الشيخ.

53- «كازيون» المحل الكائن بالقطعة رقم (11) - تقسيم المحاربين - مدينة كفر الشيخ .

54- «كازيون» المحل الكائن بالقطعة رقم (12) - شارع سكة روينة - تقسيم 4 - مدينة كفر الشيخ.

55- «كازيون» المحل الكائن شارع الشيخ اللبان - تقاطع فريد ندا - مدينة كفر الشيخ.

56- «كازيون » المحل الكائن رقم (16) - الجمعية التعاونية لبناء وإسكان ضباط الشرطة - تقسيم الجمعية - حوض حكر الضبابشه رقم (28) أول شمال - عقار رقم (47) - شارع الجمهورية - شرق المدينة أول - مدينة كفر الشيخ.

57- «كازيون» المحل الكائن شارع الجمهورية مقابل المستشفى العام - أمام وحدة الإسعاف - مدينة كفر الشيخ.

58- «كازيون» المحل الكائن شارع الغفران - مدينة دسوق.

59- «كازيون» المحل الكائن شارع بورسعيد - مدينة بيلا.

60- «كازيون» المحل الكائن شارع جمال عبد الناصر - أرض محمد عبد العزيز - مدينة سيدي سالم.

61- «كازيون » المحل الكائن شارع ناجي شتلة - محكمة الأسرة - حي شرق - مدينة كفر الشيخ.

62- «كازيون» المحل الكائن في القطعة رقم (57) (أ) - تقسيم الحلو - شارع الشركات طريق «دسوق - فوه» - مدينة دسوق.

63- «زهران ماركت» برج فنسيا - شارع الدلتا - تقسيم زهدي - مدينة كفر الشيخ.

64- «بلبن» -شارع الجيش - بجوار كنتاكي - مدينة كفر الشيخ.

ووفرت وزارة الداخلية كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة كفر الشيخ، بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.