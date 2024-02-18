«صحة كفر الشيخ» تعلن حاجتها لانتداب 3 أطباء.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة كفر الشيخ، عن حاجتها لانتداب 3 أطباء: «بشري- أسنان- صيدلة- علاج طبيعي»، لضمهم لفريق عمل المكتب الفني، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين

وحدّدت المديرية الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقدم لفريق عمل المكتب الفني، بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، كالتالي:

1- أنّ يكون لديه مهارة التواصل مع الآخرين.

2- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

3- تقديم السيرة الذاتية.

4- إحضار بيان حالة وظيفية موضح به الجزاءات والإجازات.

5- يُفضل أنّ يكون حاصل على دراسات عليا.

تقديم الطلبات خلال أسبوع

وطالبت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، مديري الإدارات الفنية، بديوان عام المديرية والمستشفيات التابعة للمديرية والإدارات الصحية، بنشر الإعلان في مكان واضح، علمًا بأنّه يتم تقديم الطلبات خلال أسبوع من تاريخ الإعلان للدكتورة آلاء بسيوني، مدير المكتب الفني بالمديرية.