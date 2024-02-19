فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة في كفر الشيخ للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء فوه بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، عن 13 منطقة بمدينة فوه لمدة 3 ساعات، اليوم الاثنين، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

أوضحت هندسة كهرباء فوه، في بيان، أنّ المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي بمدينة فوه هي: «بنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، ومستشفى المبرة، والعلوي، ومنطقة الفتح، والتقسيم، والمركز، والجمهورية، والمحكمة، والإدارة التعليمية، والنيابة الإدارية»، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وأهابت هندسة كهرباء فوه، بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة في المناطق المتأثرة، بفصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم، حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.