«معلومات الوزراء» يوضح توقعات سوق الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في تقرير صادر عنه، أنه من المتوقع وصول سوق الذكاء الاصطناعي إلى 1.85 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

الآثار الاقتصادية للذكاء الاصطناعي

ولفت المركز فى تقرير صادر عنه تحت عنوان «آفاق اقتصادية معاصرة»، إلى أن الآثار الاقتصادية للذكاء الاصطناعي تمثلت فيما يلي:

- التنمية الاقتصادية لأي دولة سوف تعتمد بشكل كامل في المستقبل على الذكاء الاصطناعي، ما سوف يؤثر بشكل كبير على قطاعات كبيرة من الهيكل الاقتصادي، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي ، ومنها:

أولا: الأثر على العمالة والتوظيف

تكمل الآلات العمالة البشرية، وذلك بشكل متزايد، ودخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الأعمال يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتجنب البشر المخاطر الصحية والاجتماعية لبعض أنواع الأعمال.

وفي ذات الوقت تكون الآلات قادرة على القيام بمزيد من المهام التي يقوم بها البشر، بل والقيام بالمهام التي لا يستطيع البشر القيام بها من الأعمال الخطرة، ومن هنا نجد أن بعض المهن سوف ينخفض الطلب عليها.

وهناك من المهن ما قد يزيد الطلب عليها، كما أن كثيرا من المهن قد تتحول آلية الأعمال الخاصة بها، ما يعني تحرك العمالة من جهة إلى جهة أخرى، ومن ثم نمو مهن وتراجع مهن أخرى.

كما يساهم الذكاء الاصطناعي في نمو الإنتاجية وتعزيز ديناميكية الأعمال، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإعادة وتصميم العمل وآلياته بأمان.

يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى البطالة في سوق العمل

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى البطالة في سوق العمل لبعض الوظائف والمهن الروتينية مثل موظفي الاستقبال والإرشاد والمحاسبة، في حين أن المهن التي تحتاج إلى الابتكار والتخطيط والتفكير مثل المحاماة والطب من الصعب أن يحل الذكاء الاصطناعي محلها، وإن كان من الممكن أن يكون وسيلة مساعدة لنمو هذه النوعية من المهن.

كما أنه من الصعب حلول الذكاء الاصطناعي محل الوظائف التي تعتمد بشكل مباشر على التواصل بين مقدم الخدمة والعميل مثل الخدمات الاجتماعية والنفسية.