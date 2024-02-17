آفاق الاقتصاد العالمي خلال 2024.. توقعات بخفض أسعار الفائدة

كشفت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي خلال 2024»، موضحة أنه هناك عدة عوامل ستعمل على تشكيل الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتتمثل في توقعات خفض أسعار الفائدة وأسعار النفط وأزمة الديون والحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة ونمو الذكاء الاصطناعي.

أسعار الفائدة المرتفعة

وفق الدراسة، فإن أسعار الفائدة المرتفعة المتبناة من جميع البنوك المركزية الكبرى في العالم بخلاف بنك اليابان، كان لها تأثير كبير، حيث بدأ التضخم يتراجع في الاقتصاديات المتقدمة ولكن مع التباطؤ الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية والركود الذي يمثل تهديدا في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو يتركز الاهتمام على بدء خفض تكاليف الاقتراض.

تتصاعد أزمة ديون البلدان النامية منذ بداية البواء، حيث تواجه تلك الدول ضغوطا مزدوجة ناتجة عن ضعف النمو وارتفاع أسعار الفائدة، بحسب الدراسة، وبالإشارة إلى الحرب الباردة الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصينت فمن غير المرجح أن تتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حتى مع احتمالية فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.

النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي

رأت الدراسة أن النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي يمثل أحد المجالات التي تشتد فيها المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، حيث يرى الكثيرون أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على رفع قدرة البلدان الإنتاجية، لكن على الجانب الآخر تتزايد المخاوف من الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي، حيث من المجتمل أن تؤدي الآلات الذكية إلى تركيز الثروة والسلطة وتعطيل أسواق العمل والتأثير على الانتخابات وحتى تشكيل تهديد وجودي للبشر.

وأشارت إلى أنه سيكون لأسعار النفط تأثير كبير، إذ ارتفع سعر خام برنت من 84.58 دولار إلى 94 دولار قبل أن يتراجع، وسط آمال في أن تقتصر الحرب على غزة، لكن في الأسابيع الأخيرة ظهرت مؤشرات على تطور صراع واسع في الشرق الأوسط كما ظهرت مخاطر تهدد عمليات الملاحة في البحر الأحمر، لذا فإن إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى عجز مقداره 20% من الإمدادات العالمية.