النائب محمد صبري: معرض «إيجبس 2024» فرصة لجذب الاستثمارات إلى مصر

قال النائب المهندس محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن عضو مجلس الشيوخ إنَّ تنظيم مصر لمعرض إيجبس 2024 يعكس حرصها على مواكبة أحدث التطورات في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية في هذا المجال.

وأكّد «صبري»، في بيان له أهمية تنظيم مصر لمعرض «إيجبس 2024K، والذي يعد من أهم الفعاليات المتخصصة في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفًا أنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المعرض تضمنت العديد من الرسائل القوية للعالم أجمع حول أهمية العمل المُشترك لمعالجة أزمة الطاقة العالمية، وحرص مصر على لعب دور محوري في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكّد أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المُتجددة كحل مستدام لأزمة الطاقة وأن مصر تسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول عام 2035، مُشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنظيم معرض «إيجبس» 2024، مبينًا أنَ المعرض يعد فرصة مُميزة لجذب الاستثمارات إلى مصر وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة.

وأكّد أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن أنَّ «أزمة الطاقة العالمية تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا، ونحن في مصر نؤمن بأهمية العمل المشترك لمعالجة هذه الأزمة، داعيًا جميع الدول إلى الاستجابة لدعوات الرئيس السيسي نحو الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، فهو الحل المستدام لأزمة الطاقة».