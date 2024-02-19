«الصحفيين» تعلن الكشوف النهائية لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

أعلنت رابطة المحررين والنقاد الرياضيين الكشف النهائي لأسماء الزملاء الصحفيين المرشحين لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بالنقابة، ومن المقرر أن يغلق اليوم باب تقديم الطعون والتظلمات الذي استمر من السبت 17 حتى اليوم الاثنين 19 فبراير.

انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

وأضافت رابطة المحررين في بيان لها أنه تم تقدم 2 على منصب رئيس الرابطة، و3 على منصب نائب رئيس الرابطة، و3 على منصب أمين الصندوق، و17 في أعضاء المكتب التنفيذي، وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

- رئيس الرابطة:

1 حسن طاهر حسن خلف الله .. الأهرام

2 محمد يحيي محمد يوسف.. الأخبار

- نائب رئيس الرابطة :

1 إبراهيم جمال عبد الله محمد مدكور .. أخبار اليوم

2 أحمد محمد اسماعيل.. أخبار اليوم

3 عمر يحيى عبد الرحيم عبد الرحمن .. اليوم السابع

- أمين الصندوق

1 أحمد السيد أحمد عبد الفتاح.. الجمهورية

2 إيهاب الجنيدي محمدي ..المصري اليوم

3 إيهاب محمد حسين شعبان.. الجمهورية

- أعضاء المكتب التنفيذى

1 احمد عادل سعيد الهواري .. الفجر

2 أحمد عبد الفتاح السيد الجيوشى .. السوق العربية

3 أحمد محمد محمدي سلامة.. العربى

4 خالد محمد أشرف عامر.. الشروق

5 ريهام على مصطفى بكير .. الشارع

6 عادل عبد الصبور عبد المنعم أحمد .. العمال

7 عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد فراج .. الفجر

8 عبير عبد الواحد عبد المقصود عبد الله .. صوت الأمة

9 محمد إبراهيم عبد الغنى أحمد .. الجمهورية

10 محمد صلاح محمد سيد م.. حر

11 محمد محمد عبد الرحمن عبد العال .. الدستور

12 محمود أحمد إبراهيم المخبزى .. الأخبار

13 محمود علي عبد السميع عبد الرحمن.. الأهرام

14 مصطفى عبده سعد محمد حسين .. الديار

15 هانى محمد عبد الصبور يوسف.. المصريون

16 هشام محمد عبيد الله عبداللطيف .. المصرى اليوم

17 وليد ماهر محمد صالح ..اليوم السابع

وأوضحت النقابة أن الانتخابات تجرى يوم الاثنين الموافق 4/3/2024 من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة السابعة مساءً بالدور الرابع بالنقابة، يتم اختيار (رئيس - نائب الرئيس- أمين الصندوق- ستة أعضاء).